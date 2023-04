Echo Show 15, la sorpresa di Pasqua te la fa Amazon: -50€

Se vuoi portare la tua casa al livello successivo con un dispositivo intelligente e versatile, non andare via perché Amazon ha deciso di confermare uno sconto incredibile anche per la settimana di Pasqua.

Ancora oggi puoi acquistare infatti il fantastico Echo Show 15 a soli 239,99 invece di 289,99 euro, con uno sconto del 17% immediato. Con la spedizione Prime lo riceverai subito e scoprirai un dispositivo unico nel suo genere.

Echo Show 15: uno schermo intelligente, ma anche una piccola TV

Parliamo infatti di uno schermo intelligente da 15 pollici che ti offre una qualità visiva eccezionale e una gamma di funzioni e servizi che ti semplificano la vita. Puoi appenderlo al muro o appoggiarlo su una superficie e usarlo come un quadro digitale, un calendario, una lavagna, una videocamera di sicurezza e, perché no, anche come una piccola TV.

Con Echo Show 15 puoi controllare la tua casa intelligente con la voce o con il tocco, grazie all’integrazione con Alexa e con migliaia di dispositivi compatibili. Puoi accendere le luci, regolare il termostato, visualizzare le immagini delle telecamere e creare delle routine personalizzate.

Puoi anche usare Echo Show 15 per comunicare con i tuoi familiari e amici, grazie alla videocamera da 13 megapixel che si adatta automaticamente al movimento e al microfono che elimina i rumori di fondo. Puoi fare videochiamate con chi ha un dispositivo Echo compatibile, l’app Alexa o Skype. Puoi anche lasciare dei messaggi sullo schermo per i tuoi familiari o inviare delle reazioni con le emoji.

Dicevamo che puoi utilizzarlo come una piccola TV: si perché hai la possibilità di guardare i tuoi film e serie preferiti su Prime Video o Netflix, ascoltando la tua musica su Amazon Music o Spotify, seguendo le ricette passo passo o giocando con i giochi interattivi. Per non farsi mancare niente ecco la personalizzazione dello schermo con le tue foto, i tuoi sfondi e le tue app preferite.

Un’occasione unica di portarti a casa Echo Show 15 a un prezzo imbattibile: acquistalo subito e fatti il regalo di Pasqua tecnologico che stavi cercando.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.