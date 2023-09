Echo Show 10 per un assistente UNICO + telecamera (casa smart SUBITO)

Rendi casa smart in un secondo acquistando l’Echo Show 10, il dispositivo più innovativo di Amazon. Con questo dai il benvenuto ad Alexa e tanto altro ancora: grazie al mega display integrato e alla cassa Bluetooth hai due prodotti unici in tutto e per tutto.

Non solo questo, con il bundle che ti propongo hai l’occasione di avere anche una telecamera di sicurezza Tapo di TP Link. Approfitta ora dello sconto su Amazon e porta tutto a casa per soli 294,99€ con un solo click.

Spedizioni sempre gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Echo Show 10 e telecamera Tapo: casa diventa smart e anche sicura

Con un solo acquisto metti casa in totale sicurezza e introduci il migliore assistente intelligente che potresti desiderare. Amazon Alexa, infatti, è una certezza e considerata la presenza del display intelligente la sfrutti in mille modi diversi.

Echo Show 10 è un dispositivo tutto unico nel suo genere perché unisce l’utile al dilettevole. Con questo display ampio, luminoso e di ottima qualità hai tutto in regola non solo per gestire i dispositivi ma per vedere in tempo reale cosa accade se, ad esempio, hai delle telecamera compatibili. In questo caso l’acquisti in bundle quindi divertiti a utilizzarla come baby monitor o come meglio credi.

Con super cassa integrata hai audio spettacolare. Riproduci contenuti in streaming, musica, podcast, audiolibri ma non ti limitare: usa lo schermo per vedere informazioni in tempo reale, segui ricette o mostra le foto più belle dei tuoi viaggi.

Spendo giusto due parole anche sulla telecamera Tapo: è intelligente e naturalmente compatibile con Alexa. La sistemi in un posto strategico e con il suo obiettivo tiene sotto controllo tutto l’ambiente. Ha tante funzioni al suo interno da sfruttare da remoto e non solo.

Cosa aspetti? Collegati subito su Amazon per acquistare il tuo bundle con Echo Show 10 e telecamera Tapo a soli 294€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.