Echo Show 10 è appena stato reso disponibile in preordine, ma ha comunque un prezzo impegnativo. Il vantaggio? Adesso puoi comprare con sconto del 42% l’eccellente Echo Show 8: lo porti a casa a 74,99€ invece di 129,99€. Le spedizioni sono gratuite, garantite dai servizi Amazon Prime.

Echo Sow 10: l’affare lo fai con Show 8!

Uno smart display con ampio schermo da 8” e una miriadi di funzioni. Non dovrai limitarti a sentire le riposte che Alexa ha da darti: potrai anche guardarle, direttamente sul display.

Non manca la videocamera (che potrai oscurare quando non è in uso) per parlare e vedere chi ami, ogni volta che vuoi. Divertiti anche a guardare i tuoi contenuti on demand preferiti, direttamente da Netflix e Prime Video: con Echo Show 8, puoi!

Insomma, un hub completo, che in casa non può mancare. Perché lo smart speaker è bello, ma con display è molto meglio! Per avere subito il gioiellino di Amazon in super sconto, tutto quello che devi fare è collegarti a questo indirizzo.

Le spedizioni sono assolutamente gratuite, garantite dai servizi Amazon Prime.

