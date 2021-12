Echo Flex tuo per una manciata di euro: così Alexa è ovunque

Aumenta il raggio di potenza di Amazon Alexa all'interno di casa tua acquistando un perfetto Echo Flex da installare in qualunque stanza tu ne abbia bisogno.

Grazie alla promozione ora in corso sul ecommerce hai l'occasione di risparmiare esattamente il 50% sul prezzo di listino è di portarti a casa questo gioiellino con appena €14,99.

Praticamente è come se fosse un regalo ma credimi, se ne approfitti subito non potrai pentirti della tua scelta perché rendi la tua casa ancora più intelligente.

Con le spedizioni Prime non paghi alcun tipo di costo e ricevi il pacco anche il prima possibile.

Echo Flex: tutte le potenzialità di questo dispositivo Mini

È letteralmente il dispositivo più piccolo nella gamma di prodotti offerti da Amazon. Non ha bisogno di niente se non di una presa perché una volta che lo colleghi a quest'ultima, entra subito in funzione e non occupa il minimo spazio. Echo Flex, infatti, è il dispositivo perfetto per allargare il raggio di Amazon Alexa all'interno della tua casa perché installandolo in una stanza a tua scelta riesci a ottenere gli stessi vantaggi che hai anche sugli altri dispositivi della serie non dovendo però stendere per forza tantissimi soldi.

Rispetto ai modelli più avanzati, questo in particolare è dotato sì di una cassa integrata ma non si può dire per certo che è di forza elevata. In ogni caso non ti preoccupare perché le informazioni e le risposte Alexa te le saprà dare come al solito e si farà capire alla perfezione, ma per ascoltare la musica potresti dover desiderare un po' di qualità in più. Ciononostante ti faccio sapere che è un ottimo alleato, ad esempio, in cucina per seguire ricette, indicazioni, fissare timer e così via.

PS: sulla parte inferiore del device è presente una porta USB che ti consente di installare moduli di terze parti e rendere l'assistente ancora più intelligente. Ad esempio puoi optare per un rilevatore di movimenti o per una luce notturna.

Acquista subito il tuo Echo Flex su Amazon a soli €14,99. Ordinalo subito così lo ricevi a casa In men che non si dica e senza dover pagare neanche €1 in più grazie all'abbonamento Prime.