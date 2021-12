Echo Flex è economico ma ti fa avere Alexa dappertutto

Tra i dispositivi di Amazon, Echo flex è uno dei più sottovalutati. In realtà questo prodottino è veramente intelligente e tra un paio di secondi scoprirai a fondo il perché. Disponibile in promozione proprio sull'e-commerce, hai la chance di farlo diventare tuo a soli 14,99€.

In altre parole te lo porti a casa con un ribasso del 50%, il che non è affatto male e in più, con le spedizioni Prime garantite, lo ricevi in appena uno o due giorni, quindi cosa aspetti?

Echo Flex: il potenziale di questo dispositivo mini

E' veramente minuscolo, attaccato alla spina della corrente è un po' più grande di un caricatore per lo smartphone ma per il semplice fatto che ha una cassa integrata. E' sensazionale? Secondo me sì perché ti permette di estendere il raggio di Alexa praticamente in qualunque stanza della tua casa.

Immagina: hai già un dispositivo più evoluto ma, ad esempio, vorresti poterlo interpellare in camera o in cucina per funzioni varie. In questo modo puoi ottenere il medesimo risultato senza:

spendere molti soldi; capire dove posizionare un prodotto che ha bisogno di una base di appoggio; non dover acquistare qualcosa di troppo evoluto.

Infatti, se non lo avessi capito, Flex è capace di replicare ogni gesto semplicemente rimanendo attaccato alla spina. Ovviamente la musica non la può riprodurre come se fosse un Dot o uno Show perché l'altoparlante non è così evoluto. Ma per domande e consigli o timer non c'è di meglio.

Acquista subito il tuo Echo Flex su Amazon a soli 14,99€ e lo ricevi a casa in uno o due giorni con le spedizioni Prime assicurate.Se non sei abbonato Prime, è la giusta occasione per mettere alla prova tutti i vantaggi dell'abbonamento: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita e approfittare (tra le diverse cose) delle consegne gratuite e immediate.