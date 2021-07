Echo Flex è uno dei nuovissimi dispositivi di Amazon. Piccolo e discreto dà il benvenuto ad Amazon Alexa con soli 19,99€ ma solo perché è in offerta. Un affare? Senza ombra di dubbio, quindi approfittane.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Un nuovo modo di vivere Amazon Alexa: Echo flex

Echo Flex è uno dei dispositivi appartenenti alla linea di Amazon, attualmente il più piccolo ed economico. Non occupa sazio ma ti regala la gioia di avere un assistente intelligente in casa. Come mai? Lo attacchi direttamente alla presa e tac, Amazon Alexa è subito disponibile.

Nonostante possa sembrare inutile, non ha nulla da invidiare. È infatti la soluzione adatta se già si ha un dispositivo in casa e si vuole allargare la copertura in altre stanze o, ad esempio, se si ha poco spazio ma si vuole provare l'ebrezza di controllare tutto con la voce.

Infatti la cassa integrata ti permette di ascoltare musica, ricevere informazioni o controllare i dispositivi intelligenti che hai installato. Se poi vuoi godere di qualcosa in più, lo colleghi a un sistema audio avanzato e il gioco è fatto.

Nella sua parte Inferiore è presente un'entrata USB, questo ti permette d'installare dei moduli aggiuntivi come una luce notturna o un sensore di movimento.

Non ti scordare, infine, che Alexa può imparare nuove abitudini installando le skill che più ti piacciono.

Acquista subito Echo Flex su Amazon a soli 19,99€. Lo ordini oggi e lo ricevi a casa in appena 48 ore se sei abbonato a Prime. Se poi vuoi dilazionare il pagamento, puoi pagarlo a 4 euro al mese per 5 mesi senza costi aggiuntivi, ti basta scegliere le rate mensili di Amazon.

