Echo Flex, con supporto all'assistente vocale Alexa, è un mini concentrato di tecnologia che ti sorprenderà. Perché? Semplice: sfruttando gli sconti Amazon del momento, con 14,99€ porti a casa un dispositivo multi uso super smart. Soprattutto, è così compatto che potrai piazzarlo ovunque: è grande poco più di una presa di corrente.

Tutto quello che ti permetterà di fare è strabiliante, ma devi essere rapido: ancora pocissimi pezzi disponibili. Spedizioni rapide e gratis.

Echo Flex con Alexa a 14€ è un regalo

Immagina di collegare questo gioiellino alla presa e di immergerti nel mondo di Alexa. Le potrai chiedere di tutto: dalle informazioni, alle news, passando per il meteo, gli indovinelli e – ovviamente – anche la musica. Tutto, semplicemente rivolgendoti ai microfoni di questo gioiellino in sconto.

Se hai dispositivi smart (come lampadine, TV, macchine del caffè e non solo) potrai gestirli, sempre usando la voce. Echo Flex è però anche molto di più di questo. Tanto per raccontarti un'altra delle sue peculiarità, non è da sottovalutare la presenza del Bluetooth e anche di una porta jack audio da 3,5 millimetri. Sai perché? Beh, puoi collegarci uno speaker, sia senza fili che a cavo, per creare il tuo impianto stereo smart: chiedi ad Alexa di riprodurre la tua musica preferita e questa parte sui dispositivi che hai collegato.

Non solo, fra le altre sorprese, il dispositivo è anche dotato di ingresso USB e il motivo è spettacolare: puoi collegare i suoi accessori per ampliare in modo assurdo il potenziale della tua casa smart.

Per finire, non dimenticare il dettaglio più importante: ha dimensioni super compatte! Questo gioiellino nasce appositamente per essere piazzato ovunque, senza ingombrare. Ad esempio, io avevo bisogno di Alexa in bagno per gestire l'illuminazione RGB e anche lo speaker Bluetooth: nonostante la stanza sia piccola, non ho avuto problemi a piazzarlo, iniziando subito a godere di tutto quello che ha da offrire.

Normalmente venduto a 29.99€, adesso lo prendi a 14,99€ ed è un prezzo regalo. Approfitta ora dell'occasione del momento e completa rapidamente l'ordine su Amazon: è quasi finito. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis.

