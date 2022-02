Echo Flex a 14€ su Amazon: smart speaker 5-in-1 a PREZZO RIDICOLO

Il dispositivo hi-tech che devi assolutamente avere a casa è Echo Flex, un piccolo ma formidabile device che, una volta montato e collegato alla rete Wi-Fi, saprà sorprenderti per la quantità di funzioni che integra. Oltre ad essere un lampada LED, uno smart speaker e completamente integrato con Alexa, lo trovi in sconto del 50% solo su Amazon a un prezzo ridicolo.

Echo Flex è in offerta su Amazon al 50% di sconto

Infatti, ad appena 14€ hai modo di rendere smart la tua casa semplicemente collegandolo alla presa di corrente. Partiamo dal design: a primo acchito sembra un device qualunque ma, guardando più attentamente, scopriamo che è un device hi-tech 5-in-1 che ti rivoluzionerà il modo di vivere in casa. Una volta collegato alla presa di corrente puoi immediatamente gestire ogni altro device intelligente in casa semplicemente con la tua voce, ovviamente per merito di Alexa. Non ti basta? Puoi collegarlo rapidamente a uno speaker esterno per ascoltare la musica e, se non ne hai uno in casa, puoi utilizzare il mini altoparlante di cui dispone per ascoltare la musica.

Inoltre, sul fondo è presente anche una porta USB che puoi sfruttare per ricaricare uno smartphone, collegare una luce notturna, un sensore di movimento o l'infinito numero di accessori di cui dispone. Insomma, ad appena 14€ è il dispositivo hi-tech che non sapevi di volere: clicca subito questo link per riceverlo a casa in un giorno e trasformare casa in un paradiso hi-tech.