Echo Dot 4ªgenerazione con orologio torna a METÀ PREZZO (34,99€)

Dopo un periodo di apparente tranquillità, Amazon torna a spingere forte sullo smart speaker Echo Dot di 4ªgenerazione nella versione con orologio, quindi quella più completa. Affrettati però, perché nel momento in cui scriviamo ce n’è soltanto uno disponibile.

Amazon Echo Dot di quarta generazione con orologio è in offerta in questi minuti a soli 34,99 euro, per effetto dello sconto del 50%. In pratica lo paghi la metà, dall’alto di un prezzo di vendita consigliato al pubblico pari a 69,99 euro. E in più puoi scegliere anche di pagare in cinque rate senza interessi da 7 euro al mese, semplicemente selezionando la sezione “5 rate mensili di Amazon da” al posto della soluzione che prevede il pagamento unico.

Echo Dot di quarta generazione a metà prezzo su Amazon

Tra tutti gli altoparlanti intelligenti di Amazon, Echo Dot con orologio e Alexa è quello più venduto. Merito del suo iconico design e di una resa sonora convincente, con bassi bilanciati e voci nitide.

Scegli tu dove posizionarlo, non hai che l’imbarazzo della scelta. L’ideale resta il comodino, così da poter avere sotto controllo l’ora e gli eventuali timer impostati. E se vuoi posticipare la sveglia, basta toccare la parte superiore dello smart speaker.

E grazie al supporto di Alexa controllare gli altri dispositivi della smart home diventa un gioco da ragazzi: chiudi la porta, regola le luci, accendi o spegni la caldaia, fai tutto questo semplicemente con la tua voce.

Approfitta ora dell’offerta esclusiva di Amazon su Echo Dot 4 con orologio: ne è rimasto soltanto uno a metà prezzo, fai subito.

