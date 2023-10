Echo Dot con orologio + presa smart TP-Link Tapo a SOLI 40€

Se fai presto oggi puoi avvalerti di una super occasione per far diventare la tua casa subito intelligente con una piccolissima spesa. Vai subito su Amazon dunque e metti nel tuo carrello Echo Dot di 5ª generazione più presa smart TP-Link Tapo a soli 40 euro, invece che 76,14 euro.

Ebbene sì, questa è un’offerta lampo, per cui devi essere davvero veloce perché da un momento all’altro potrebbe sparire. Oggi puoi avvalerti dello sconto del 47% e risparmiare oltre 36 euro sul totale. Questo è il prezzo più basso di sempre, un ulteriore ragione per fare in fretta.

Echo Dot + presa smart TP-Link Tapo a prezzo shock

Con il nuovo di Echo Dot di 5ª generazione potrai tenere sempre sotto controllo l’orario grazie a un piccolo display che lo rende sempre visibile. Avrai l’opportunità di parlare con Alexa per chiedergli tutte le cose di cui hai bisogno. Puoi ascoltare la tua musica preferita, la radio, impostare un timer o una sveglia.

Con la presa smart TP-Link Tapo potrai far diventare intelligente anche quei dispositivi che non lo sono. È semplicissima da installare. Una volta che l’avrai collegata alla presa di corrente devi solo scaricare l’app dedicata e seguire pochi passaggi. In questo modo puoi accendere o spegnere i tuoi elettrodomestici quando sei fuori casa e controllare al meglio i consumi. Inoltre potrai usare i comandi vocali di Alexa.

Un vero affare dunque, da non perdere assolutamente. Per cui prima che sia tardi e l’offerta sparisca vai su Amazon e acquista il tuo Echo Dot di 5ª generazione più la presa smart TP-Link Tapo a soli 40 euro, invece che 76,14 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

