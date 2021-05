Hai sempre desiderato avere una casa smart? Echo Dot di 4ª generazione è in offerta su Amazon nel suo bundle com lampadina Tapo di TP Link a soli 54,88€. Il ribasso del 28% produce uno sconto effettivo di 22,10 che rende l'acquisto un affare.



Echo Dot in bundle: come rendere la casa smart con un solo acquisto

Amazon Alexa è diventata una costante nella vita di milioni di persone. Grazie a Echo Dot è possibile accoglierla in casa propria e non solo.

Il dispositivo di Amazon attualmente in offerta è quello di quarta generazione, in particolare nella colorazione Bianco ghiaccio. Una volta installato in casa propria, il prodotto sblocca quelle che sono le funzionalità dell'assistente vocale più famoso al mondo.

Con il solo potere della voce si possono chiedere informazioni, riprodurre musica, sapere le news più salienti e molto altro ancora.

La lampadina Tapo di TP Link, invece, consente di sbloccare la gestione dei dispositivi smart. Installandola su una lampada a proprio piacimento può essere comandata attraverso Alexa.

In merito alle capacità di questo ultimo prodotto va ricordato che è dimmerabile e quindi la sua intensità può essere modificata a piacere. Sarà sufficiente dire “Alexa, imposta la luminosità al …” per applicare la modifica. L'attacco è di tipo E27.

Affinché l'intero sistema possa funzionare, infine, è strettamente necessario avere una connessione WiFi a casa propria.





