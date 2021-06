Echo Dot di 4ª generazione è in offerta su Amazon a soli 39,99€. Il ribasso del 44% rende il prezzo più conveniente di ben 20,00€ rendendo l'acquisto un'ottima occasione.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Amazon Alexa e tutto il meglio di Echo Dot 4ª generazione

Con questa forma tondeggiante, Echo Dot di 4ª generazione dà il benvenuto in casa tua ad Amazon Alexa, l'assistente virtuale e intelligente più amato al mondo. Disponibile in diverse colorazioni, è perfetto per iniziare a convertire la propria casa in smart home.

Di dimensioni compatte, può essere installato in qualsiasi stanza e godere dell'aiuto di Alexa. In particolar modo non richiede altro che una presa per poter essere collegato mediante l'alimentatore.

Dotato di una cassa sufficientemente potente, riproduce i brani musicali, i podcast e gli audiolibri senza mai peccare. Infatti basta comandare all'assistente di far partire un determinato contenuto per iniziarlo a sentire in tutta casa. Non è un mistero che Dot sia compatibile con la maggior parte delle applicazioni legate allo streaming.

Le sue funzioni non si limitano a questo visto che può gestire anche i dispositivi intelligenti compatibili, riferire notizie su meteo e ultime ore e molto altro ancora. Mediante le Skill da installare, Alexa diventa un assistente cucita su misura e sulle proprie esigenze.

Al fine di poter funzionare è ovvio che in casa sia necessaria una connessione internet. Il prodotto, poi, può essere eventualmente collegato a delle casse per sfruttare al meglio la sua potenza musicale.

Echo Dot di 4ª generazione è disponibile su Amazon.

Il prodotto può essere spedito sono in destinazioni sul territorio nazionale e presso Città del Vaticano.

Questo articolo contiene link di affiliazione

