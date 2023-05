Echo Dot, con sensore di temperatura e audio MIGLIORATO (-38%)

Rendi la tua casa immediatamente intelligente introducendo all’interno delle mura domestiche un assistente di cui non fare mai più a meno. Echo Dot di quinta generazione è in promozione e deve diventare tuo.

Disponibile in colorazione blu notte, lo puoi acquistare approfittando di un ribasso del 38% proprio su Amazon. Apri la pagina per completare l’acquisto e spendere appena €39,99 senza rimpianti.

Ricorda che ti passa avere un abbonamento Amazon Prime per poter approfittare di spedizioni sia gratuite che veloci in tutta Italia.

Echo Dot di quinta generazione: tutte le novità di questo modello

Echo Dot ha finalmente cambiato design in tutto e per tutto. Potresti ricordartelo un po’ più schiacciato ma ora, con questo nuovo modello, introduce al suo interno un sacco di migliorie di cui non fare proprio a meno.

Rimane comunque uno dei modelli più versatili perché occupa pochissimo spazio e lo puoi posizionare praticamente in qualunque ambiente della tua casa. Dopotutto ti basta collegarlo a una spina di corrente e alla connessione Wi-Fi per iniziare a sfruttare Amazon Alexa in tutto e per tutto.

Cosa cambia rispetto alle altre versioni? L‘esperienza audio è stata migliorata per ottenere voci più nitide, bassi due profondi e un suono più ricco così la riproduzione dei contenuti audio raggiunge un nuovo livello qualitativo. Inoltre puoi creare anche delle routine grazie al nuovo sensore di temperatura che ti consente di individuare automaticamente i cambiamenti da effettuare nel caso tu abbia anche altri prodotti intelligenti all’interno della tua Smart home.

Per il resto non cambia assolutamente niente, puoi chiedere ad Alexa informazioni, riprodurre brani musicali, impostare timer e così via come hai sempre fatto o sognato.

Non perdere la tua occasione di portare a casa un magnifico Echo Dot di quinta generazione ora che è in offerta su Amazon. Apri la pagina profitta del 38% di sconto per pagarlo appena €39,99.

Come ti dicevo, le spedizioni sono gratuite e veloci su tutto il territorio italiano con Prime attivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.