Echo Dot a soli 20€: acquistalo ora e realizza il tuo sogno

Torna in promozione Echo Dot, questa volta di terza generazione e ti mette a portata di mano l'occasione di rendere la tua casa istantaneamente intelligente. Grazie ad Amazon Alexa non avrai più bisogno di prendere il cellulare per ottenere qualcosa e non solo: le sue possibilità sono veramente tante. Acquistalo subito grazie alla promozione in corso su Amazon che ti fa risparmiare esattamente il 56% pagandolo appena 21,99€, un prezzo più che ottimo per un modellino del genere.

Se sei abbonato Prime, ovviamente, le spedizioni non le paghi e ricevi il tuo pacco anche il prima possibile.

Per comodità ti faccio sapere che puoi pagare anche con 5 comode rate offerte da Amazon.

Echo Dot: tutto quello che ti serve a misura di mano

La comodità di Echo Dot è che con le sue dimensioni lo puoi mettere praticamente dove vuoi senza che ti dia fastidio. Ormai esistono anche gadget aggiuntivi che te lo fanno esporre direttamente sulla presa a cui attacchi l'alimentatore, ma in linea di massima non trovare un posto per questo prodotto in casa tua è praticamente impossibile. In colorazione antracite è bello a vedersi, ma poi aspetta di utilizzarlo le prime volte per capire quanto sia fantastico.

Grazie alla cassa integrata ascolti le risposte di Alexa senza problemi e ascolti persino la tua musica preferita con facilità. Non limitarti a solo queste due possibilità dal momento che l'assistente vocale è capace di impostare timer, sveglie, gestire i dispositivi compatibili, fornirti informazioni, leggerti audiolibri e così via. Con Le skill, poi, personalizzi le sue funzioni ancora di più creando la tua routine cucita su misura.

Per funzionare non ha bisogno che di una presa a cui attacchi l'alimentatore che ti viene fornito e di una connessione domestica, dopodiché il gioco è fatto.

Acquista subito il tuo Amazon Echo Dot di terza generazione su Amazon a soli 21,99€.