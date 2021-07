Echo Dot di 3ª generazione è in promo su Amazon: con un ribasso del 50% lo paghi soli 24,99€. Praticamente te lo porti a casa con poco, ma soprattutto lo puoi acquistare in una delle sue tre bellissime colorazioni disponibili.

Le spedizioni, come sempre, sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Di cosa è capace Echo Dot di 3ª generazione

Amazon Alexa è l'assistente intelligente più conosciuto al mondo, non puoi non conoscerlo. Se anche tu hai sempre sognato di poter chiederle informazioni, questo è il momento giusto per schiacciare il tasto “acquista”. A metà prezzo Echo Dot di 3ª generazione ti regala un mondo di gioie.

Con le sue dimensioni ridotte lo metti ovunque vuoi, l'importante è che tu abbia a disposizione una presa della corrente. Nonostante sia così piccolo, però, non farti impressionare perché vanta comunque una potente cassa inclusa. Se poi vuoi il meglio, ti basta collegarlo a un impianto stereo per avere il massimo.

Lo colleghi alla linea internet e tac, il gioco fatto. Ti basta pronunciare un comando con “Alexa…” e tutto ciò che vuoi si esaudisce… Ovviamente nei limiti del possibile. Chiedi all'assistente virtuale informazioni, di creare sveglie, riprodurre musica o d'interagire con gli altri dispositivi intelligenti che hai in casa.

Puoi persino integrare le funzioni base con le Skill, ossia delle personalizzazioni che rendono Alexa capace di svolgere nuove attività. Un esempio? Se sei amante della cucina ti legge le ricette ad alta voce.

Acquista subito il tuo Echo Dot di 3ª generazione su Amazon a soli 24,99€. Se non vuoi pagare tutto subito, sono disponibili le rate da 5,00€ al mese senza costi aggiuntivi. Altrimenti paga in un'unica soluzione e lo ricevi a casa in 48 ore se sei cliente Prime. Non lo sei? Prova i 30 giorni gratuiti e goditi il massimo della vita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

