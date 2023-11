Echo Dot 5: solo 21€ per l'ultimo giorno di Black Friday

Oggi è l’ultimo giorno di Black Friday Amazon. Approfittane per farti una scorpacciata di offerte a prezzi che non vedrai più. Come il nuovo Echo Dot 5, ora tuo a soli 21,99 euro, invece di 64,99 euro. Si tratta di un’occasione super che non devi assolutamente perdere. Tra l’altro hai anche la consegna gratuita e la possibilità di pagarlo a partire da 4,40 euro al mese, per 5 mesi, Tasso Zero se sei cliente Prime.

Echo Dot 5: tutte le novità

Nel nuovo Echo Dot 5 è cambiata l’esperienza audio. Decisamente migliorata, ora offre voci più nitide, bassi più profondi e suono più ricco. Inoltre puoi creare delle routine con il nuovo sensore di temperatura, per una gestione ottimale dei dispositivi Casa Intelligente collegati. Vivi una vita più smart grazie a questo assistente vocale intelligente con Alexa integrata.

Acquistalo subito a soli 21,99 euro, invece di 64,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.