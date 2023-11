Echo Dot 5 con Orologio a -57% per il Black Friday Amazon

Echo Dot 5 con Orologio è un signor altoparlante intelligente. Grazie ad Alexa integrata hai a tua completa disposizione un vero e proprio assistente vocale. Rendi smart la tua vita grazie a questo dispositivo completo. Oggi è in super offerta su Amazon grazie al Black Friday che sta durando da una settimana circa. Acquistalo a soli 31,99 euro, invece di 74,99 euro. La consegna gratuita è garantita dalla tua iscrizione a Prime.

Echo Dot 5 con Orologio: sempre sul pezzo

Con Echo Dot 5 sei sempre sul pezzo. La versione in offerta è quella dotata di Orologio sulla parte frontale. In questo modo hai sotto controllo tutto. Puoi anche vedere il timer appena impostato o le informazioni della canzone che stai ascoltando. Guarda anche le previsioni del tempo, le sveglie e tantissimo altro ancora. Tutto questo senza dimenticarci della fantastica Alexa, sempre pronta a soddisfare ogni nostra richiesta.

Acquistalo ora a soli 31,99 euro, invece di 74,99 euro. Approfitta adesso del Black Friday Amazon attivando la tua prova gratuita di 30 giorni ad Prime se ancora non sei iscritto al servizio. Per te tantissimi vantaggi tra cui pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Scegli il prodotto che fa per te tra le tantissime offerte Black Friday su Amazon a questo link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.