Echo Dot 4 con Alexa: bastano 24€ grazie ad uno SCONTO PAZZESCO

Echo Dot 4 non ha bisogno di presentazioni: parliamo del più venduto altoparlante intelligente con a bordo l’assistente virtuale Alexa. Design moderno ed iconico, che ben si adatta all’arredamento della casa. Suono cristallino e ben bilanciato, per una qualità dell’audio che ti soddisferà in pieno.

Un’opportunità di cui approfittare subito, prima che la promozione termini: completa ora il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto altissimo del 58%, Amazon Echo Dot 4 potrà essere tuo con poco più di 24 euro. In alternativa, potrai scegliere un piano con 5 comode rate mensili da 5 euro.

Amazon Echo Dot 4 in offerta al prezzo più basso di sempre

Alexa è il top tra gli assistenti virtuali in circolazione. Con l’Echo Dot 4 potrai chiedere di raccontare una barzelletta, di riprodurre musica, di rispondere a specifiche domande, di proporti una rassegna con le ultime notizie, di informarti circa le previsioni del tempo ed anche di impostare una sveglia per il giorno successivo.

Qualità del suono da vero top di gamma: l’apparecchio garantisce il pieno supporto per l’audio HD senza perdita di qualità, disponibile con i servizi di musica in streaming compatibili tra cui Amazon Music HD. Gestisci i dispositivi per la smart home usando solo la tua voce: accendi la lampada prima di alzarti dal letto, abbassa le luci per guardare un film oppure regola il termostato prima di uscire.

Lasciati tentare dalla convenienza, prima che i modelli disponibili finiscano, e metti nel carrello il tuo nuovo Amazon Echo Dot 4: oltre a pagarlo la metà, lo riceverai a casa nel giro di pochissimi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.