Uno dei migliori e più belli speaker smart è in sconto su Amazon a prezzo assurdo: solo 39€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Rendi subito la casa smart grazie ad Alexa: chiedi informazioni, gestisci la casa smart e ti diverti. Uno sconto assurdo, che durerà pochissimo.

Echo Dot 4 in gran sconto su Amazon

Un prodotto eccezionale, che non avrebbe bisogno di presentazioni. Un gioiellino sotto il profilo estetico, che in realtà è un vero e proprio concentrato di tecnologia: il suo cuore pulsante è l'assistente vocale Alexa, pronto ad affiancarti nel quotidiano in una marea di attività.

Spazia dalle informazioni più semplici (come il meteo, le notizie, il traffico e non solo) fino all'utilizzo delle skill. Sono delle vere e proprie applicazioni, che scarichi tramite lo smartphone e poi gestisci con la voce attraverso il tuo smart speaker. Naturalmente, potrai affidarti a questo gioiellino per gestire la tua casa intelligente: accendi o spegni lampadine, TV, elettrodomestici, prese smart, ecc.

Programma delle routine, come – ad esempio – quella della “buonanotte”. Quando a casa mia vado a letto, mi basta richiamare l'attenzione di Alexa e darle la buonanotte: tutte le luci di casa si spengono immediatamente, così ho la sicurezza di non averne lasciate accese.

Insomma, un vero e proprio gioiellino, che porti a casa a prezzo assurdo adesso. Completa rapidamente l'ordine da Amazon e porta a casa il bellissimo Echo Dot 4 a un prezzo eccezionale: prendilo ad appena 39,99€ e godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii veloce però: le scorte sono in super rapido esaurimento.

