Echo Dot 4 a 24€? La FOLLIA di Amazon che ti SCONVOLGE (-58%)

Alcune offerte di Amazon sono così ghiotte che è quasi impossibile ignorarle, come quella che ti proponiamo quest’oggi sul valido e duttile smart speaker Echo Dot 4 con il 58% di sconto. Hai letto benissimo: ad appena 24€ solo per questa sera hai la possibilità di ricevere a casa il bellissimo smart speaker di ultima generazione e godere di tutte le sue innumerevoli funzioni.

Nonostante il prezzo quasi regalo, infatti, Echo Dot 4 di Amazon ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Echo Dot 4 di Amazon crolla del 58% e ti costa appena 24€: affare d’oro

Realizzato in tessuto industriale con l’ormai iconico anello LED che ti avvisa della sua entrata in funzione in risposta del tuo comando vocale, Echo Dot 4 monta uno speaker tutto nuovo per assicurarti un sound avvolgente e perfettamente equalizzato. Ti sconvolge la pettinatura quando lo imposti a tutto volume per ascoltare i tuoi brani preferiti, ti accompagna in ogni punto della casa quando decidi di ascoltare i numerosissimi podcast disponibili su Amazon Music Unlimited.

Ovviamente il tutto è gestito dal miglior assistente vocale in circolazione: Alexa. Puoi invocarla quando vuoi per controllare i dispositivi della smart home, scoprire le ultime notizie, effettuare acquisti, controllare le previsioni del tempo, impostare timer e molto altro.

Cosa stai aspettando? Ad appena 24€ non hai nessuna scusa buona da raccontarti per voltarti dall’altra parte invece di mettere subito nel carrello il validissimo Echo Dot 4 di Amazon. Inoltre, se lo acquisti adesso ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi extra di spedizione con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.