Echo Dot 3ª generazione di nuovo a METÀ PREZZO su Amazon (24,99€)

È un bel giorno se vuoi finalmente iniziare a costruire la tua casa domotica. Ed è un bellissimo giorno se vuoi cominciare con Echo Dot di 3ª generazione, lo smart speaker di Amazon campione di incassi.

Il perché è presto detto: da pochi minuti è tornato a metà prezzo, il che significa che completando l’ordine ora pagherai Echo Dot 3 a soli 24,99 euro, grazie allo sconto del 50%. Nel caso ne avessi bisogno, puoi anche scegliere il pagamento dilazionato in cinque rate senza interessi da 5 euro al mese.

Lo smart speaker di Amazon precipita sotto i 25 euro

I gusti sono gusti. Sono ancora tante le persone che preferiscono la forma dell’Echo Dot di terza generazione a quella dei nuovi smart speaker presentati lo scorso anno da Amazon. Il primo ha una forma più classica, il secondo invece si presenta con una forma sferica che può piacere e non piacere. De gustibus, dicevano i latini.

Il vantaggio di Echo Dot 3 è di adattarsi alla perfezione anche agli spazi più piccoli, proprio grazie alla sua forma. Per il resto, è il solito eccellente altoparlante smart di Amazon: controlla la musica come e quando vuoi, ascolta i tuoi audiolibri preferiti, chiedi ad Alexa di controllare i dispositivi per la smart home, chiama o invia un messaggio ai tuoi contatti.

Cogli al volo l’ultima offerta di Amazon sul suo smart speaker di terza generazione per pagarlo a soli 24,99 euro. La spedizione è gratuita per tutti gli abbonati a Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.