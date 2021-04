Hai sempre desiderato avere Alexa in casa? Echo Dot di 3a generazione è in offerta su Amazon a soli 39,99€. Il ribasso del 20% corrisponde a uno sconto effettivo di soli 10,00€ che rende l’acquisto più conveniente.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Echo Dot: perché scegliere questa variante

Il design compatto rende Echo Dot di 3a generazione il dispositivo perfetto per chi è in cerca di un assistente vocale ed è la sua prima esperienza.

Costituito da un corpo rivestito in tessuto antracite, questa variante della linea Echo consente di accedere a tutte le funzioni di Amazon Alexa godendo di qualità e rapidità.

Le dimensioni ristrette consentono all’utilizzatore di collocarlo in qualsiasi stanza: cucina, camera da letto o salone per avere sempre a portata di voce ciò di cui si ha bisogno.

È sufficiente pronunciare il comando e Alexa, infatti, si impegna a esaudire tutti i desideri. Si può sapere che meteo c’è, ricevere informazioni su un determinato evento o, ancora, riprodurre della musica a proprio gusto.

Il dispositivo è dotato di tasti fisici con cui regolare il volume o mutare l’assistente a proprio piacimento. Inoltre è possibile installare delle skill per rendere l’assistente più vicino ai propri gusti.

Grazie alla funzione “riproduci su tutti i dispositivi” e in caso di plurimi device Echo in casa propria, è possibile attivare la riproduzione musicale in tutta la casa in contemporanea.

Puoi acquistare Echo Dot di 3a generazione su Amazon a soli 39,99€. Acquistalo oggi e ricevilo entro 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. In caso contrario la spedizione è gratuita per chi effettua il primo ordine sul sito.

Questo dispositivo richiede una linea WiFi funzionante per poter funzionare. Inoltre può essere spedito solo in territorio Italiano e Città del Vaticano.

