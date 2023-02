Echo Buds: in offerta ad un OTTIMO PREZZO su Amazon (-38%, anche in 5 rate)

È il momento giusto per acquistare le Echo Buds. Gli auricolari true wireless di Amazon, compatibili con tutti gli smartphone Android ed iOS oltre che con un gran numero di ulteriori dispositivi, sono disponibili al prezzo scontato di 74,99 euro invece di 11,99 euro.

Grazie allo sconto del 38% è possibile acquistare gli auricolari con un risparmio netto rispetto al listino. Da notare, inoltre, che le Echo Buds sono disponibili anche con pagamento in 5 rate mensili da 15 euro, senza interessi e costi aggiuntivi.

L’offerta, disponibile per un tempo limitato, è accessibile dal link qui di sotto:

Echo Buds: ora al prezzo giusto con la nuova offerta Amazon

Le Echo Buds sono complete ed in grado di garantire prestazioni più che soddisfacenti in tutti i contesti di utilizzo. Da segnalare il supporto alla cancellazione attiva del rumore oltre che la possibilità di interagire senza problemi con Alexa, per accedere a svariate funzionalità smart oltre che con altri assistenti vocali come Siri e Assistente Google. Non mancano vari strumenti per la protezione della privacy che consentono di utilizzare in modo completo e sicuro gli auricolari.

Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento è possibile acquistare le Echo Buds al prezzo scontato di 74,99 euro invece che 111,99 euro, con uno sconto del 38%. C’è anche la possibilità di acquisto in 5 rate mensili senza interessi. L’offerta si applica a tutte e due le colorazioni delle Echo Buds, la nera e la bianca. Per tutti i dettagli è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.