Echo Buds: gli auricolari TWS di Amazon non hanno concorrenza (-33%)

Alla ricerca di un paio di auricolari TWS da utilizzare tutto il giorno e in qualsiasi situazione? Non cercare in giro ma affidati ad Amazon in tutto e per tutto. Le Echo Buds di 2a generazione sono le wearable del colosso dello shopping online ed hanno tutto quello di cui sei in cerca.

Grazie al ribasso del 33% ora in corso, il prezzo finale crolla sotto i cento euro ed ecco che te le fa acquistare con appena 79€. Che fai, aspetti ancora? Non perdere questa occasione e completa l’acquisto ora.

Le spedizioni, grazie a un eventuale abbonamento Prime attivo sul tuo account, sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Echo Buds 2a generazione: tutto quello che devi sapere sul suo conto

Le Echo Buds sono degli auricolari totalmente wireless, dotati di cancellazione attiva del rumore e di un suono che ti farà drizzare i peli. Con questi auricolari, puoi ascoltare la tua musica preferita ovunque, senza essere disturbato dai rumori esterni.

Inoltre, sono compatibili con l’assistente vocale Alexa. Sicuramente un vantaggio visto che ti consente di gestire facilmente la musica, le chiamate e altre attività, semplicemente con la voce. Potrai anche sfruttare l’assistente per avere informazioni sul meteo, sul traffico e altre cose del genere.

Per non farti mancare niente, gli auricolari sono resistenti al sudore, quindi puoi utilizzarli anche durante l’attività fisica senza farti grossi problemi: li ritroverai come nuovi alla fine.

Per ultima ma non per importanza, ti faccio sapere che anche la batteria non è niente male: 15 ore di autonomia complessiva.

Approfitta immediatamente del ribasso in corso e porta a casa i tuoi Echo Buds (2ª generazione). Attualmente in vendita su Amazon a soli 79,99€ grazie allo sconto.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.