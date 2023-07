Echo Auto: NUOVO modello a metà prezzo su Amazon per la prima volta (34€)

Annunciato per la prima volta in Italia solo qualche mese fa, il nuovissimo Echo Auto di seconda generazione è finalmente in sconto per la prime volta, grazie al Prime Day. L’incredibile sistema che rende smart qualsiasi vettura, anche le più vecchie, adesso è a metà prezzo.

Uno stile rinnovato e funzionalità migliorate per uno dei gadget con Alexa più apprezzati in assoluto. Completa al volo il tuo ordine per averlo a 34,99€ invece di 69,99€ con spedizioni super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime.

Un prodotto straordinario. Se hai una vecchia auto, basta un jack audio da 3,5 millimetri per ottenere in un attimo un sistema smart avanzato, basato sull’assistente vocale Alexa. Se la tua vettura dispone invece di connessione Bluetooth, ancora meglio. Compatibile con la stragrande maggioranza di marchi e modelli di vetture (le eccezioni sono pochissime), ti permetterà una connessione completamente senza fili.

Una volta abbinato alla tua macchina e allo smartphone, potrai usare la voce per:

chiedere di effettuare telefonate ;

; rispondere alle chiamate in arrivo;

alle chiamate in arrivo; chiedere informazioni di qualsiasi tipo;

gestire la casa smart ;

; usare il sistema come un potente vivavoce ;

; chiedere di ascoltare musica e podcast.

Un prodotto compatto, dotato di una moltitudine di microfoni che ti permetteranno non solo di essere ascoltato per ben da Alexa, ma anche di sfruttare al meglio il sistema di vivavoce.

Un prodotto di altissima qualità, adesso a prezzo incredibilmente accessibile. Completa al volo il tuo ordine per averlo a metà prezzo: solo 34,99€ invece di 69,99€. Echo Auto costa pochissimo grazie all’Amazon Prime Day e arriva con spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

