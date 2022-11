Echo Auto con Alexa a 29€: anche la vecchia auto diventa SMART (sconto 50%)

Quelle poche volte in cui Amazon sconta del 50% Echo Auto sento proprio il dovere di segnalartelo. Il motivo? Sono tantissimi i motivi per amare questo sistema, ma il principale è uno: rende smart anche la più vecchia delle auto. Io lo so bene perché ce l’ho, l’ho montato su una vettura del 2005, equipaggiata con uno stereo più che vintage. Il risultato è sempre lo stesso: quando qualcuno entra nella mia macchina rimane stupito mentre mi sente interagire con Alexa, semplicemente usando la voce e mantenendo le mani ben salde al volante.

A lei chiedo di effettuare una telefonata, di rispondere, di darmi informazioni, ma non solo. Le domando di mettere la musica che amo di più e anche di gestire i miei dispositivi smart: il momento in cui accendo le luci del giardino mentre sto guidando è ancora la parte che i passeggeri difficilmente riescono a capire al volo. Una reazione normale, del resto non sono in molti a sapere che con sistemi come questi si può rendere intelligente anche il più vecchio dei veicoli ed è uno spettacolo. Ovviamente, grazie alla doppia possibilità di installazione (a cavo o tramite Bluetooth) è un prodotto perfetto per portare Alexa anche nelle auto più recenti.

Ecco, questo concentrato di tecnologia ha tutti i suoi buoni motivi per costare 59,99€, ma se – grazie all’anticipo di Black Friday – è possibile prenderlo a 29,99€, perché non approfittarne e risparmiare il 50%? Completa l’ordine al volo per accaparrartelo, se non è già finito. Durerà certamente pochissimo.

Echo Auto a metà prezzo su Amazon: c’è aria di Black Friday

Non mi sono mai pentita dell’acquisto, pur avendolo fatto a prezzo pieno: merita ogni euro che costa. In un solo colpo, ho portato Alexa in una vettura improbabile e ottenuto anche un sistema di vivavoce a 8 microfoni (hai letto bene, sono proprio otto).

La possibilità di effettuare la connessione tramite cavo jack audio da 3,5 millimetri direttamente al tuo vecchio stereo è il segreto per espandere oltremodo la compatibilità con praticamente la totalità delle vetture. Per le più moderne invece, previa verifica di compatibilità, puoi sfruttare il Bluetooth.

Non perdere una delle migliori occasioni Amazon della settimana del Black Friday: completa l’ordine adesso per prendere Echo Auto a metà prezzo. Te l’accaparri a 29,99€ e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

