Hai voglia di rendere la tua auto Smat? Echo Auto è in offerta su Amazon a soli 39,99€. Il ribasso del 33% corrisponde a uno sconto effettivo di 20,00€ che rende l’acquisto più conveniente. Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Echo Auto: il dispositivo che porta Alexa in macchina con te

Avere un assistente vocale in macchina è sempre comodo: poter lanciare determinate applicazioni con la voce riduce ogni tipo di distrazione rendendo la guida più sicura per sé stessi e per gli altri, Grazie al dispositivo Echo Auto è possibile avere Amazon Alexa a portata di mano ovunque si vada.

Grazie all’applicazione Alexa disponibile per smartphone, il dispositivo sopracitato si collega all’impianto stereo dell’auto e la trasforma in smart. Questa connessione può avvenire tramite cavo AUX o attraverso il Bluetooth se supportato.

Una volta compiuto questo passo sarà possibile chiedere ad Alexa tutto ciò di cui si ha bisogno come, ad esempio, le indicazioni stradali per un determino luogo o di riprodurre la propria canzone preferita. Utilizzando anche lo smartphone, il dispositivo acquista una marcia in più dato che utilizzerà il display per fornire maggiori informazioni.

Echo Auto, inoltre, possiede 8 microfoni e controlli fisici per migliore l’esperienza al massimo garantito. Supporta diverse applicazioni dedicate allo streaming di contenuti come Audible, Amazon Prime Music, Spotify e YouTube Music.

Presente il tasto per mutare il microfono e smettere d’interagire con l’assistente vocale.

Puoi acquistare Amazon Echo Auto a soli 39,99€ su Amazon. Acquista il dispositivo oggi e ricevilo a casa entro 48 ore se sei un membro Amazon Prime. Le consegne, inoltre, sono gratuite anche in caso di primo ordine sull’e-commerce.

Questo strumento può essere spedito solo in destinazioni presenti nel territorio italiano e Città del Vaticano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

