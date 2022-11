Echo Auto a 29€ (sconto 50%): 5 motivi per metterlo SUBITO in macchina

Hai mai sentito parlare di Echo Auto e del suo potenziale? Della sua capacità di rendere smart qualsiasi vettura, dalla più vecchia alla più nuova? Grazie a questo dispositivo, potrai godere a pieno del potenziale di Alexa. Semplicemente utilizzando la voce, potrai interagire con l’assistente vocale: il potenziale è immenso.

Adesso che questo dispositivo è in sconto del 50% su Amazon, vale decisamente la pena considerare tutti i vantaggi di questo spettacolare gadget, che adesso puoi prendere a 29,99€ invece di 59,99€ con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Echo Auto è in sconto su Amazon: ecco perché dovresti prenderlo

Ha dimensioni compatte e si installa alimentandolo tramite una semplice porta USB. Con pochissimo, è in grado di rendere intelligente qualsiasi vettura, mettendoti a disposizione un sacco di vantaggi. Ecco i 5 principali:

funziona sia in Bluetooth che a cavo (jack audio da 3,5 millimetri): proprio questo aumenta la compatibilità a praticamente ogni vettura. Se c’è compatibilità con lo standard senza fili, allora puoi sfruttarlo senza problemi. Diversamente, basta un banale jack audio da 3,5 millimetri e un vecchio stereo qualsiasi per effettuare il collegamento; ti offre tutto il potenziale di Alexa: dopo averlo abbinato al tuo smartphone, che gli fornirà connessione a Internet, potrai usare la voce per sfruttare tutto quello che l’assistente vocale può offrirti. Chiedile informazioni, effettua ricerche, ottieni indicazioni, effettua chiamate telefoniche in vivavoce e persino gestire i dispositivi della casa smart; sfrutta gli 8 microfoni integrati per parlare al telefono mantenendo le mani libere: si tratta di uno dei migliori sistemi di vivavoce per auto che tu possa utilizzare; “Alexa, metti della musica!”: chiedile di ascoltare la musica che ami di più e ascoltala tramite le casse della tua macchina, lo streaming può partire da Amazon Music oppure da Spotify; il supporto è in dotazione: insieme al dispositivo, ricevi in omaggio un praticissimo supporto magnetico che ti permetterà di posizionare al meglio il tuo nuovo assistente digitale.

Insomma, il potenziale di Echo Auto è immenso, non rimane che esplorarlo approfittando dello sconto Amazon del 50%. Non perdere l’occasione del momento e completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 29,99€ invece di 59,99€. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

