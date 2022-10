Echo Auto a 29€ RIVOLUZIONA la vecchia auto: diventa subito smart (-50%)

Echo Auto è un dispositivo geniale, a mio avviso. Il gadget più semplice, e di alta qualità, per rendere smart qualsiasi auto: dalla più vecchia alla più nuova. Tutto quello che è richiesto è che ci siano una radio e della casse funzionanti. A portare la rivoluzione in macchina ci penserà lui: massimo supporto ad Alexa, musica, informazioni sul traffico, indicazioni stradali, gestione della casa smart e un ottimo sistema di vivavoce per auto.

Un concentrato di tecnologia che adesso è in sconto del 50% su Amazon: completa l’ordine al volo per cambiare la tua esperienza di guida adesso. Lo prendi a 29,99€ e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Echo Auto è un dispositivo eccezionale per la tua auto

Se la tua vettura è abbastanza moderna, questo dispositivo (previo verifica della compatibilità) potrà integrarsi tramite Bluetooth con il sistema già presente a bordo della vettura, offrendoti tutto il potenziale dell’interazione vocale con l’assistente vocale Alexa.

Se invece la vettura è più data, ti basterà essere cero che possieda un ingesso AUX (jack audio da 3,5 millimetri), la porta accendisigari e un paio di casse funzionanti. Basterà questo per compiere la magia: pochi step e il la tua vettura sarà subito più intelligente.

Usando semplicemente la voce, puoi immediatamente interagire con l’assistente vocale Alexa: chiedile qualsiasi cosa. Dall’ascolto di un brano musica in streaming (a partire dai servizi ai quali sei abbonato) oppure della rado, fino alle informazioni su meteo, traffico, indicazioni stradali e non solo. Infatti, puoi anche effettuare telefonate utilizzando gli 8 microfoni integrati come sistema di vivavoce.

Un vero e proprio concentrato di tecnologia, che puoi sfruttare mantenendo le mani ben salde al volante. Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare, risparmiando il 50% su Amazon Echo Auto: non solo te l’accaparri in grand sconto, ma lo trovi disponibile. Già perché spesso risulta non disponibile proprio perché parecchio richiesto. Completa l’ordine al volo e godi di spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

