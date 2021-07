OnePlus 8 Pro e OnePlus 9 Pro sono due delle ammiraglie dell'azienda aventi una classificazione IP ufficiale. Tuttavia, il marchio non ha mai commercializzato questa funzionalità, o perlomeno, non lo ha fatto con gli altri smartphone presenti in listino. Se vi siete chiesti il perché di tale scelta, questo articolo farà per voi.

OnePlus: il motivo di questa bizzarra scelta

Pete Lau (Liu Zuohu) ha scritto un post su Weibo in cui afferma che OnePlus 9 Pro ha un grado di protezione IP68 impermeabile e antipolvere che, secondo lui, è la prova della durata e della qualità superiore del telefono. Tuttavia, l'azienda non commercializza questa funzione proprio come molti altri marchi perché i test per ricevere la valutazione vengono eseguiti in condizioni di laboratorio specifiche.

Poiché le condizioni di utilizzo e di funzionamento variano da persona a persona, è impossibile soddisfare le condizioni di laboratorio che hanno conferito al dispositivo la classificazione IP. Questo è il motivo per cui, anche se il device soddisfa i requisiti di classificazione IP, non è consigliabile commercializzare la funzione.

Ad eccezione dei telefoni rugged, la maggior parte degli OEM non pubblicizza la classificazione IP dei propri telefoni. Non solo non lo evidenziano, ma si osserva che molti dei danni causati dai liquidi non sono coperti da garanzia. La compagnia afferma anche sulla pagina del prodotto del suo flagship di punta che la resistenza all'acqua e alla polvere può diminuire con l'invecchiamento del dispositivo.

OP 8 Pro, OP 9 Pro e OP 9 (versione T-Mobile) sono gli unici device della società ad avere una classificazione IP68 ufficiale. Questi telefoni possono sopravvivere ad una caduta accidentale in acqua o a una fuoriuscita, ma si consiglia agli utenti di non immergere intenzionalmente i loro telefoni in acqua solo per il gusto di farlo.

