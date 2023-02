Ecco perché dovresti installare subito una VPN sul router di casa

L0 scopo principale di una VPN (Virtual Private Network) è quello di fornire una ulteriore livello di protezione online attraverso crittografia del traffico Internet. Ciò garantisce privacy dell’utente e sicurezza sia dei dati personali che delle attività online. Questo servizio viene generalmente erogato tramite un’applicazione, un software oppure un’estensione browser. Tuttavia, esiste una soluzione che permette di estendere questa protezione a tutti i device collegati a una rete, anche quelli che normalmente non sarebbero in grado di supportare direttamente un’app VPN.

Parliamo dell’installazione diretta di una VPN sul router di casa. I vantaggi di questa soluzione sono molteplici: evitare il monitoraggio dell’ISP, velocità di connessione Internet non limitata, protezione di tutti i dispositivi IoT, tanto per citarne alcuni.

Perché dovresti installare una VPN sul tuo router

Tra i primi motivi, si annovera la possibilità di proteggere la propria navigazione da eventuali monitoraggi da parte dell’ISP. Una VPN può anche migliorare la velocità della connessione Internet e bypassare eventuali limitazioni, sia imposte dal provider dei servizi che geografici, permettendo di accedere a contenuti e cataloghi streaming disponibili in altri Pesi.

Infine, l’utilizzo di una VPN a livello domestico, permette di proteggere non solo i dispositivi classici come computer, telefoni o tablet, ma anche tutti gli altri connessi alla rete: parliamo dei device IoT, come assistenti vocali, lampadine e videocamere smart, che potrebbero essere vulnerabili a possibili attacchi hacker.

Scegli una VPN che supporti l’installazione su router

Non tutti i servizi VPN permettono l’installazione sul router di casa. CyberGhost VPN, invece, offre supporto multipiattaforma per Windows, Android, iOS, Mac e Linux, oltre che per router, console di gioco e smart TV. Una volta provveduto all’installazione, basta un clic per connettersi a uno degli oltre 9728 server VPN della rete CyberGhost e beneficiare di una protezione digitale completa.

Tutte le app CyberGhost integrano crittografia AES a 256 bit di livello militare per garantire il massimo della privacy e sicurezza. Oltretutto, l’azienda segue una rigorosa politica no-log: ciò significa che i dati dell’utente non verranno mai condivisi con terzi. Attraverso la promozione attualmente in corso, è possibile sottoscrivere un abbonamento biennale a soli 2,19 euro al mese, con due mesi gratuiti offerti da CyberGhost.

