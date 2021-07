Il nuovo tablet Chuwi HiPad Pro verrà lanciato il 3 agosto e disporrà di un grande pannello da 10,8 pollici e del processore Qualcomm Snapdragon 662 sotto la scocca. Osservandolo dalle immagini promozionali, non abbiamo dubbi: l'azienda cinese vuole sfidare l'iPad Pro di Apple.

Chuwi HiPad Pro: caratteristiche tecniche

Il nuovo Chuwi HiPad Pro sarà lanciato il prossimo mese; questo dispositivo sfoggerà un pannello da 10,8 pollici e ospiterà un processore Snapdragon 662 di Qualcomm. Non di meno, supporterà anche la penna digitale insieme ad altre funzionalità.

L'HiPad Pro del produttore di elettronica cinese è attualmente elencato sullo Store AliExpress, che afferma che il dispositivo sarà disponibile per la vendita a partire dal 3 agosto 2021. Al momento, il prezzo del tablet deve ancora essere annunciato, anche se possiamo aspettarci di vedere nuovi dettagli man mano che ci avviciniamo alla data di lancio.

Parlando delle sue specifiche, il tablet ha un pannello con tecnologia IPS da ben 10,8 pollici con una risoluzione di 2560 x 1600 px ed è circondato da cornici sottili.

Sotto il cofano, un processore Qualcomm Snapdragon 662 alimenta il gadget abbinato a 8 GB di memoria LPDDR4x e 128 GB di ROM che supporta l'archiviazione UFS 2.1.

Il Chuwi HiPad Pro è alimentato da una grande batteria da 7.000 mAh che supporta anche il supporto Quick Charge 3.0 di Qualcomm. Supporta anche un jack per cuffie da 3,5 mm e una porta USB di tipo C per alimentazione e dati.

Sul retro, il dispositivo ha un sensore di immagine da 8 megapixel mentre la parte anteriore sfoggia un selfie shooter da 5 megapixel. In particolare, il tablet ha un rapporto schermo/corpo del 90%, con uno spessore di 6,9 mm e un peso di soli 480 grammi.

L'HiPad Pro arriverà con il sistema operativo Android 11 e supporta anche lo stilo H7 dell'azienda con ben 4096 livelli di sensibilità alla pressione. I clienti potranno anche acquistare separatamente una cover con tastiera Bluetooth opzionale.

