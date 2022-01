Ecco le aziende che "non parteciperanno" al CES 2022

BMW, IBM, Panasonic e Mercedes salteranno gli eventi di persona pianificati al CES 2022. Secondo il presidente e CEO di CTA Gary Shapiro, “il CES andrà e dovrà andare avanti“, nonostante tutto.

BMW, IBM e Mercedes e non solo: chi salta il CES 2022

BMW ha annunciato che non si presenterà più di persona agli eventi mediatici del CES 2022, il gigantesco spettacolo di elettronica che si tiene in genere ogni gennaio a Las Vegas, che attira oltre 100.000 partecipanti all'anno da tutto il mondo. È l'ultima azienda a rinunciare almeno parzialmente allo show, a seguito degli annunci di Intel, AMD, GM, Google, T-Mobile, Amazon, Meta, Waymo e un gran numero di testate giornalistiche tecnologiche, a causa dell'aumento dei casi di CoVid-19 (omicron) negli Stati Uniti.

Una dichiarazione, la società tedesca afferma:

Per molta cautela, BMW sposterà tutte le attività media pianificate al CES in un programma completamente online dalla Germania il 5 gennaio.

CTA, che produce l'evento, afferma oggi in una dichiarazione:

Il CES è entusiasta di tornare a “casa” a Las Vegas per un evento fisico tra pochi giorni. La costruzione dello spazio espositivo per gli espositori è a buon punto e oltre 2200 aziende parteciperanno di persona. Per quei partecipanti che non possono unirsi a noi a Las Vegas, possono partecipare digitalmente. Dettagli importanti sui protocolli sanitari aggiornati e sul processo di iscrizione allo spettacolo sono disponibili su CES.tech. Sebbene gli eventi mediatici di BMW siano un ritardo rispetto ad altri annunci, non è l'unico espositore in primo piano ad annunciare di recente un cambio di programma, poiché IBM ha affermato che rinuncerà alle apparizioni di persona. In una dichiarazione, un portavoce di IBM afferma: “A causa dell'evoluzione delle condizioni COVID – e per l'abbondanza di cautela – IBM ha recentemente deciso di non partecipare in loco a Las Vegas quest'anno. Non vediamo l'ora di partecipare virtualmente.

Mercoledì, CNET ha riferito che anche la casa automobilistica tedesca Mercedes-Benz salterà l'evento di persona, mentre Mashable ha affermato che Panasonic, che di solito ha un enorme stand centrale, si sta spostando a una conferenza stampa virtuale che mostra con “limitato a -personale in loco.”

In una dichiarazione, Megan Myungwon Lee, CEO di Panasonic North America, afferma:

La salute e la sicurezza dei nostri dipendenti, partner e clienti rimane la nostra massima priorità. Con questo impegno in mente, abbiamo aggiornato i nostri piani di attivazione del CES ibrido mantenendo un'impronta fisica modificata, con personale in loco limitato, seguendo i protocolli di sicurezza sanitaria di CTA e le nostre misure proattive per garantire la salute e il benessere dei partecipanti. Abbiamo spostato la nostra conferenza stampa su una piattaforma completamente virtuale e continueremo con il nostro piano per offrire un'esperienza virtuale senza soluzione di continuità mettendo in evidenza i nostri più recenti prodotti, soluzioni e innovazioni tecnologiche attraverso l'energia sostenibile, la mobilità intelligente, le esperienze immersive, le soluzioni tecnologiche alimentari, le tecnologie per lo stile di vita e Ambienti Sani.

Alcune aziende avevano già ridotto la loro presenza alla fiera per problemi di sicurezza. Negli ultimi anni, BMW ha avuto una mostra significativa al CES negli ultimi anni, mostrando le nuove soluzioni auto al Las Vegas Convention Center e presentando anche demo innovative all'interno, come all'ultimo show pre-pandemia nel 2020 dove i partecipanti potevano anche personalizzare la propria concept car.

Quest'anno al CES, The Drive suggerisce che BM avrebbe presentato la prima auto con vernice in grado di cambiare colore, mentre il blog di BMW ha affermato che dovremmo anche aspettarci di vedere un nuovo schermo teatrale che “dà davvero un'esperienza cinematografica immersiva nel veicolo” che potrebbe lancio in modelli di fascia alta come la Serie 7.

Mercedes continuerà con una premiere completamente digitale della sua nuova Vision EQXX, che si dice sia “il veicolo più efficiente che il marchio abbia mai costruito“.

A partire da giovedì, LG, Sony e Samsung hanno dichiarato a The Verge che stavano ancora pianificando di partecipare di persona.

Il presidente e CEO di CTA Gary Shapiro ha pubblicato un editoriale nel giorno di Natale sul Las Vegas Review-Journal che afferma, tra le altre cose, che “il CES 2022 darà il via al 2022 in modo disordinato, ma sarà pieno zeppo di innovazione e pieno di imprenditori. e imprese. Correremo tutti dei rischi. Ma senza rischio non c'è innovazione”.