Anker Nebula Capsule II è ora disponibile in una particolarissima quanto bizzarra edizione limitata di Star Wars con protagonsita il robot R2-D2. Sì, è il proiettore perfetto con cui vedere la saga di Star Wars, The Mandalorian e via dicendo.

Anker Nebula Capsule II Star Wars R2-D2: come si fa a non volerlo?

Anker è noto per la sua linea di proiettori Nebula. Tra i modelli che offre c’è il Capsule II, un proiettore portatile con batteria incorporata. Anker ha ora annunciato un’edizione limitata Star Wars R2-D2 del proiettore.

Il dispositivo abbandona il classico nero lucido della versione normale per tingersi di un colore bizzarro e di una serigrafia simile a quella del popolare droide R2-D2 della serie Star Wars. Il produttore afferma che il design è ispirato all’iconica scena di Star Wars: Una nuova speranza in cui la Principessa Leia invia un messaggio olografico a Obi-Wan Kenobi attraverso il robot.

Il lavoro di verniciatura non è l’unica cosa che è diversa. Questo proiettore in edizione speciale emette anche suoni simili al droide nei film all’avvio. Salvo per queste aggiunte, l’edizione limitata ha le stesse specifiche della versione standard.

L’Anker Nebula Capsule II Star Wars ™ R2-D2 ™ Limited Edition supporta Android 9 TV con Google Assistant e il Chromecast. Ha una luminosità di 200 ANSI lumen, una risoluzione di 720p e può proiettare immagini e video di dimensioni fino a 100 pollici.

Non di meno, il proiettore può anche venire utilizzato come speaker Bluetooth. Ha una porta ausiliaria, una porta USB di dimensioni standard, una porta HDMI e una porta USB-C per caricare il dispositivo. Viene fornito con un telecomando vocale, un cavo USB-C e un alimentatore nella confezione. Quando viene utilizzato come proiettore, il dispositivo ha una durata della batteria di 2,5 ore.

Per chi fosse interessato, Anker Nebula Capsule II Star Wars ™ R2-D2 ™ Limited Edition è disponibile sul sito ufficiale per $ 699,99, ben 120 dollari in più rispetto al prezzo della versione standard.

