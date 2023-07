Samsung Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5: prezzo, scheda tecnica e preorder disponibile

Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5 sono realtà. Samsung ha presentato oggi la nuova generazione di smartphone pieghevoli che puntano ad alzare ancora di più l’asticella della tecnologia rispetto alla precedente generazione.

Sono diverse le novità presentate dal produttore coreano, a cominciare dalla nuova cerniera Flex Hinge, fino a passare per funzionalità specifiche per la fotocamera come FlexCam, un miglioramento complessivo delle prestazioni e una batteria ulteriormente ottimizzata.

Galaxy Z Flip5: ancora più tascabile, ancora più elegante

Galaxy Z Flip5, la soluzione tascabile tra i dispositivi pieghevoli di Samsung, si presenta con una nuova Flex Window che offre una visione quasi 4 volte più ampia rispetto al predecessore.

Questo permette di dare l’accesso a numerose nuove funzionalità con opzioni di personalizzazione che consentono di rendere ancora più esclusivo il proprio terminale. E poi c’è una praticità d’uso ancora più ricca, grazie all’uso di widget, con i quali ricevere diverse informazioni, o alla possibilità di attivare la visualizzazione Multi Widget per dare un’occhiata veloce a tutti quelli disponibili.

La quantità di operazioni permesse senza aprire il telefono è sensibilmente aumentata e coinvolgono anche la fotocamera, con una serie di nuove funzioni pensate per garantire all’utente maggiore libertà di scatto.

Parlando di fotografia, è importante sottolineare la presenza di miglioramenti dell’IA che ottimizzano le immagini e i video anche in condizioni di scarsa luminosità. Lo zoom digitale 10X, infine, garantisce foto nitide anche da lontano.

Galaxy Z Flip5 è disponibile per il preorder a partire da oggi con lancio previsto il prossimo 11 agosto con un prezzo consigliato di 1249 euro per la versione da 256GB e di 1369 euro per il modello da 512GB.

Galaxy Z Fold5: uno schermo grande per la massima produttività

Galaxy Z Fold5 sorprende con un display principale ampio da ben 7.6 pollici che si unisce ad una batteria a lunga durata e le migliori prestazioni mai viste in uno smartphone pieghevole.

Samsung ha lavorato per migliorare le varie funzionalità introdotte con le generazioni precedenti, come le funzioni Multischermo e App Continuity, oltre ad una ottimizzazione della S Pen Fold Edition, introdotta nel 2021.

Partendo da quest’ultima, la nuova S Pen Fold Edition è più sottile e compatta, pensata per rendere più semplice la possibilità di scrivere e disegnare contenuti in tempo reale. La barra delle applicazioni migliorata, invece, è l’ideale per offrire una produttività maggiore, per passare più velocemente tra le app più utilizzate.

E poi c’è lo schermo preannunciato in apertura di questo paragrafo: 7.6 pollici con una luminosità di picco incrementata oltre il 30% per un totale massimo di 1750 nit per avere una perfetta esperienza di visione all’aperto.

La piattaforma Snapdragon 8 Gen 2 Mobile, infine, offre prestazioni di assoluto livello strizzando l’occhio anche ai fan del gaming con una esperienza più fluida e immersiva coadiuvata dalla presenza di un sistema di raffreddamento avanzato pensato per dissipare il calore in modo ancora più intelligente.

Galaxy Z Fold5 è disponibile adesso per il preordine con lancio previsto l’11 agosto. Il prezzo è di 1999 euro per la versione da 256GB, di 2119 euro per il modello da 512GB e infine 2359 euro per il taglio da 1TB.

