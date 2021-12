Ecco come editare le vostre foto al meglio su iPhone

La popolare app di fotoritocco Pixelmator Photo fa il suo debutto su iPhone; adesso l'editing delle immagini sarà ancora più immediato e coinvolgente, perfetto per chi non utilizza la suite Adobe per postprodurre i suoi scatti.

L'editing fotografico non sarà più un problema con Pixelmator su iPhone

Pixelmator Photo è ora disponibile per iPhone e introduce ben 30 regolazioni del colore di livello desktop, il supporto per oltre 600 formati di immagine RAW e strumenti automatici nel palmo della vostra mano. Parliamo di un software quasi professionale con

Nel 2019, il web ha elogiato Pixelmator Photo come “editor di foto di classe professionale disponibile per iPad“. Ora gli sviluppatori stanno portando uno dei migliori software per l'editing sul melafonino di casa Apple.

Come funziona questa applicazione?

Gli utenti possono modificare le immagini con tool familiari, come quello per il bilanciamento del bianco, l'esposizione, la regolazione delle luci e ombre. Pixelmator Pro offre anche strumenti avanzati, come la regolazione selettiva del colore, il bilanciamento del colore basato sulle ruote, la gestione della grana fotografica e altro ancora.

Le tecnologie di apprendimento automatico facilitano l'editing. Ad esempio, la funzione di miglioramento automatico è stata progettata su 20 milioni di foto professionali, e consente di applicare modifiche di base alle immagini come farebbe un editor professionale.

La funzione di upscaling utilizza l'apprendimento automatico per aiutare a preservare la nitidezza e i dettagli quando si ridimensionano le immagini. Tutti gli strumenti basati sull'apprendimento automatico di Pixelmator Photo utilizzano Core ML, il framework di apprendimento automatico di Apple.

Pixelmator Photo si sincronizza anche con la libreria di foto di iCloud. Le persone possono modificare le foto nella loro libreria di foto e, al termine, le diverse modifiche effettuate si sincronizzano automaticamente con il cloud della mela.

Pixelmator Photo è disponibile per iPhone a partire da oggi 16 dicembre e per funzionare è necessario avere un iPhone con iOS 14 o versione successiva. L'app costa $ 7,99 per i nuovi utenti o 3,99 dollari per chi possiede già la controparte per iPad.