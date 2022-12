Ecco 5 gadget tech UTILISSIMI a meno di 6€: le chicche Amazon

Shopping a zero sensi di colpa, scegliendo dispositivi tech utilissimi. Esattamente per questo motivo ho scelto questi 5 gadget, che adesso da Amazon prendi a meno di 6€. Se sei abbonato ai servizi Prime, godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratuite.

Una chiavetta USB che è perfetta sia per lo smartphone sia per il PC e il tablet. Un prodotto praticissimo da utilizzare, che ti permette di spostare file molto rapidamente da una device all’altro. Infatti, la doppia uscita (USB C e USB C) permettono alla memoria esterna di essere montata ovunque, senza l’ausilio di adattatori. Il modello da 32GB lo porti a casa a 5,99€.

Un mini hub USB C spettacolare. Anche lui, è perfettamente compatibile – grazie all’uscita USB C – con tablet, PC portatili, desktop e smartphone. Legge senza problemi memorie SD e microSD e non solo. Infatti, ti offre una pratica porta USB A per le periferiche che desideri collegare. Portalo a casa a 5,99€ appena.

Il ki definitivo per portare alle stelle il potenziale del tuo smartphone è questo. Ben 4 adattatori OTG per ogni esigenza. Grazie a loro, puoi dotare il tuo dispositivo di una vera e propria porta USB A. Questo significa che potrai collegare qualsiasi periferica desideri: memorie esterne, mouse, tastiere, stampanti e non solo. Il set da 4 pezzi lo prendi a 5,99€.

La selfie light è la soluzione definitiva per autoscatti sempre perfetti, a prescindere dalle condizioni di luminosità. Qualità Celly, montaggio universale. Puoi prenderlo a 4,63€ appena.

Per finire, uno spettacolare paio di casse audio per il tuo PC, fisso o portatile (ma anche smartphone e tablet). Le colleghi tramite jack audio da 3,5 millimetri e migliori immediatamente le prestazioni audio. Il prezzo è minuscolo: prendile subito a 5,90€.

Hai scelto i tuoi gadget tech preferiti a meno di 6€ su Amazon? A questo prezzo, questi utilissimi dispositivi sono imperdibili. Sceglili adesso e ricorda: per gli abbonati ai servizi Prime, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite.

