Ecco 5 fra le cose più STRANE su Amazon: sicuro di non volerle tutte?

Amazon è un market place spettacolare. Ci sono migliaia di prodotti, moltissimi dei quali super utili e proposti a prezzo concorrenziale. Ci sono però anche articoli – siamo onesti – veramente strani! Probabilmente anche per loro c’è un uso in qualche modo interessante, che aspetta solo di essere scoperto. Intanto, ne ho selezionati 5 che hanno attirato la mia attenzione: e la tua?

Amazon: 5 fra i prodotti più strani che ti capiterà di incontrare

Bene, rompiamo subito il ghiaccio: scaldiamoci con una bella candela. Non hai un portacandele? Allora è il momento di averlo: questo modello, con tanto di cera (meglio se rossa!) che può scolare dal naso all’occorrenza, è un grazioso completamento d’arredo. L’ideale per far capire a un ospite che è ora di andare, senza doverlo dire con le parole. Non vedi l’ora di sistemarlo in salotto? Ci sono ottime notizie: lo trovi a 18€ con spedizioni gratis.

Dopo aver stuzzicato la tua attenzione, è il momento di stuzzicare l’appetito. Non c’è storia e non c’è impiattamento che regga il confronto. Chi se l’aspetterebbe mai di vedere servito il salame come fosse un cavo su un avvolgicavo? La prolunga più buona che tu abbia mai visto, nel formato da 3,5 metri, la prendi a 12€ circa (spuntando il coupon) con spedizioni gratis.

Fermi tutti. No, questo non è un normale profumo e dovresti stare bene attento quando ne spruzzi un po’. Non vorrai mica che tutte le donne nelle vicinanze ti saltino addosso senza pensarci due volte? (non voglio conoscere la risposta). Bisogna utilizzare con attenzione questa preziosa fragranza perché – secondo l’inserzione – conterrebbe dei feromoni in grado di attirare in modo “naturale” le donne. Funziona davvero? Se cerchi la risposta, il profumo lo trovi a 5,99€ (con spedizioni di 4,99€).

Chi ha voglia di sushi? Attento a questo vassoio però perché sono calzini. Hai letto bene: calzini. Impacchettati nel modo più spassoso che esista, probabilmente, ma si tratta proprio di quello. Così belli, che quasi spiace aprirli e utilizzarli: li trovi a 11,99€ con spedizioni rapide e gratuite.

Se desideri ottenere l’effetto opposto rispetto al profumo ai feromoni, questa è senz’altro la soluzione. Bando agli olii essenziali, spruzzando questo spray, il vuoto intorno è assicurato. Stando a quando descritto, l’odore che si espanderebbe nell’aria sarebbe molto simile a quello che si crea quando si è in tanti in ascensore e non si sa chi sia stato: va beh, è chiaro, no? Se hai voglia di stare da solo, puoi prendere questo spray a 8,79€ con spedizioni di 2,99€.

Sei abbastanza sconvolto oppure hai il carrello di Amazon pieno, dopo aver visto queste 5 cose super strane? Non voglio saperlo, l’importante è averle scoperte!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.