Ecco 5 cose TECH che su Amazon costano meno di 1€ (e non lo sapevi)

Su Amazon ci sono occasioni vantaggiose, mentre altre sono proprio assurde. Ad esempio, qualche gadget tech puoi prenderlo a pochissimi centesimi. Ne ho scovati 5, che puoi portare a casa a meno di 1€, investendo solo qualcosa nelle spedizioni (che ti segnalerò ogni volta). Dai un’occhiata e stupisciti: sono certa che nemmeno immaginavi che una parte del colosso dell’e-commerce nascondesse queste chicche.

Cose tech a meno di 1€ su Amazon

Una breve, ma intensa, carrellata di prodotti. Dai un’occhiata e scegli il gadget che più ti piace, lo ordini da Amazon e lo paghi pochissimi centesimi. Infatti, l’articolo è praticamente gratis e serve investire solo qualcosina nelle spedizioni.

Auricolari Bluetooth con supporto da collo e telecomando a 0,19€ con spedizioni di 3,99€.

Il secondo prodotto è un caricatore da muro con 4 ingressi USB e supporto alla ricarica rapida. Compatto nelle dimensioni, è perfetto da portare in giro. Lo prendi a 0,49€ con spedizioni di 3,99€.

Il terzo gadget è un supporto da smartphone per auto, elegante e di design. Appoggi il tuo Device e mantieni le mani libere. Adesso lo prendi a 0,59€ con spedizioni di 3,99€.

Questo è un prodotto incredibilmente utile in una marea di contesti. Infatti, permette di aggiungere un interruttore a tutti quei dispositivi USB che non ce l’hanno. Basta collegarlo, come faresti con un qualsiasi cavo, ed hai finito. Perfetto, per esempio, per lampade, HUB e ventilatori. Lo prendi a 0,09€ con spedizioni di 3,99€.

Per finire, un comodissimo HUB USB, perfetto per collegare più dispositivi, pure disponendo di un solo ingresso. Dettaglio interessante è la presenza di interruttori, che permettono di alimentare (o spegnere) la singola porta. Lo porti a casa a 0,99€ con spedizioni di 3,99€.

Visto quanti prodotti interessanti ci sono nascosti su Amazon a meno di 1€? Il primo e l’ultimo sono sicuramente quelli più degni di nota!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.