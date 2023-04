Ecco 2 prodotti Xiaomi che dovresti prendere ADESSO (perché costano niente)

Su eBay ci sono promozioni spettacolari sui migliori prodotti di tecnologia. Fra loro, anche delle chicche di Xiaomi che proprio non dovresti perderti. Le migliori due del momento, a mini prezzo, sono queste che ti racconterò adesso. Assolutamente da non perdere, sono gadget super utili e di qualità. Inoltre, li prendi con spedizioni super rapide e gratuite, garantite in pochi giorni.

Il primo gadget è il nuovo Xiaomi Mi TV Stick 4K, che è pronto a rendere super smart qualsiasi televisore (o semplicemente schermo) dotato di ingresso HDMI. In un lampo, ottieni il migliore sistema operativo per grandi schermi: Android TV. Guardi tutti i contenuti che ami di più dalle piattaforme alle quali sei iscritto (come Netflix, DAZN, ecc…) e puoi farlo anche in 4K, se il display lo supporta. Scarichi app e giochi, navighi su Internet e interagisci con l’assistente vocale di Google, semplicemente premendo un tasto sul telecomando. In gran sconto, lo prendi a 39,99€ invece di 69,99€.

Il secondo prodotto è il celeberrimo Xiaomi Smart Band 7. Activity tracker spettacolare, con un display AMOLED mozzafiato da 1,62″, in grado di mostrarti chiaramente tutte le informazioni che ti servono. Personalizzalo con i tantissimi quadranti a disposizione: rendilo unico, come piace a te! Molte le funzionalità a disposizione. Ben 110 modalità sportive fra le quali scegliere la tua preferita e tenere traccia degli allenamenti. Molta attenzione alla salute, con la possibilità di tenere sotto controllo il battito cardiaco e anche la qualità dell’ossigeno nel sangue. In promozione, questo concentrato di tecnologia da polso lo prendi a 38,99€ invece di 59,99€.

Insomma, la ricerca dell’occasione Xiaomi perfetta è finita! Questi prodotti eccezionali, a questo prezzo, sono imperdibili. Li trovi in promozione su eBay, ma solo per pochissimo tempo. Su entrambi, godi di spedizioni veloci e gratuite: ricevi tutto a casa in pochi giorni.

