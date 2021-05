Un bellissimo smartwatch, che puoi facilmente abbinare a qualsiasi outfit: ora da Amazon lo paghi il 60% in meno e godi di spedizioni rapide e gratis. Un wearable così, a 19,99€ è un vero affare.

Smartwatch in super offerta su Amazon

Un prodotto che è costruito incredibilmente bene, nonostante non sia di un brand particolarmente noto. L’ampia cassa circolare ospita un display da 1,3″ che ti tornerà utile praticamente per tutta la giornata. Infatti, non solo potrai leggere dal polso le notifiche ricevute su smartphone (quello al quale avrai abbinato il tuo dispositivo), ma avrai modo di gestire anche tute le funzionalità che questo device ti offre.

Tienilo al polso mentre ti alleni, scegliendo il tipo di workout che preferisci fra i 12 supportati, e poi scarica tutti i tuoi dati all’interno dell’applicazione per smartphone. Non solo, questo dispositivo è un ottimo alleato anche per la salute: controlla il battito cardiaco, le calorie bruciate e anche la qualità del riposo notturno.

Per portare subito a casa questo interessante smartwatch, tutto quello che devi fare è accaparrartelo da Amazon a 19,99€ con spedizioni rapide e gratis garantite dai servizi Amazon Prime. Scorte limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

