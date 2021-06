La lampadina smart E27 di Sonoff è una delle migliori sul mercato e ora è anche in sconto del 50% su Amazon. L'occasione per avere la casa ancora più intelligente è servita, ma attento: ti darò un codice e potrai usarlo solo una volta per ogni account e – soprattutto – complessivamente è possibile sfruttarlo poche volte. Ecco perché la promozione è super limitata ai più rapidi. Come fare per essere tu il più veloce? Semplicemente:

copia il codice “FNEBAAY9”;

“FNEBAAY9”; collegati alla pagina del prodotto e mettilo nel carrello;

prima di pagare, inserisci il codice che hai copiato;

completa l'acquisto e godi anche di spedizioni gratis!

Sonoff: la lampadina smart su Amazon si accende a 6€

Non solo è Sonoff, brand leader nel settore, ma è anche uno dei modelli più potenti che ci sia in giro. Infatti, si tratta di una LED RGB da ben 12W, con predisposizione alla connessione WiFi. Questo significa che la puoi gestire via applicazione per Android e iOS, ma anche usando gli smart speaker (sia Alexa che Google).

Decidi il la temperatura, se caldo o freddo, e sceglie anche il grado di luminosità, ma non solo: è una lampadina RGB quindi decidi anche il colore! Diventi tu l'autore dell'atmosfera di casa, che potrai cambiare ogni volta che vuoi.

Un vero e proprio gioiellino, ora super economico, firmato da Sonoff: a 6€ è un affare che non puoi perdere. Soprattutto con le spedizioni gratis! Ti è piaciuta questa chicca Amazon? Sai che le migliori le trovi postate in anteprima sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net?

