Un eccellente custodia per PC è disponibile su Amazon a soli 12,74€. Il piccolo ribasso ti permette di risparmiare qualche euro sull'acquisto e di portarti a casa un prodottino che è davvero utile ma soprattutto elegante.

Con le spedizioni Prime garantite lo ricevi in massimo due giorni, ma sono gratuite anche se non sei abbonato.

Custodia per PC: cosa devi sapere su questo modello

Semplice ed elegante, la custodia per PC che ti propongo la sfrutti veramente per tutto. Grazie alla sua capienza puoi infilarci dentro un dispositivo fino a 14 pollici, dunque se hai un MacBook da 13.3 è perfetta. Non ti porre limiti visto che la puoi sfruttare anche per il tuo tablet se hai esigenza di portartelo dietro in sicurezza.

Con il suo rivestimento il similpelle è completamente impermeabile, ciò significa che il tuo dispositivo elettronico sta una bomba racchiuso là dentro. Inoltre ci sono ulteriori due strati a far da spessore: uno ha il compito di assorbire eventuali traumi mentre l'altro è costituito da un materiale morbido che evita la creazione di eventuali graffi.

Dato che dietro ci si deve portare sempre caricatore, mouse e così via, questa custodia include nella sua confezione una seconda borsetta con zip più piccola utile proprio per questo.

Cos'altro sapere? Ah, ovviamente che è presente altresì una tasca per poterci infilare eventuali documenti o penne da avere sempre con te.

Acquista subito questa custodia per PC su Amazon a soli 12,74€. La ordini e la ricevi a casa in appena uno/due giorni lavorativi se possiedi un abbonamento Prima attivo. In caso contrario non temere, con le spedizioni nei punti di ritiro non paghi alcun costo di consegna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home