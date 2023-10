eBay ti REGALA lo spettacolare mediogamma Redmi Note 12 4G (-42%)

Se per alcuni si tratta del classico errore di prezzo ti assicuriamo fin da subito che è tutto vero: il popolarissimo mediogamma Android Redmi Note 12 4G è in offerta su eBay al prezzo più conveniente di sempre. Ti bastano appena 174€ per acquistare il device del colosso cinese, una cifra incredibilmente conveniente grazie allo sconto immediato del 42% che ti permette di risparmiare ben 125€.

A questo prezzo il device a marchio Redmi ha tutto ciò di cui hai bisogno in uno smartphone moderno: è realizzato con materiali di buona fattura, ha un bel design, è sottile, leggero e monta una scheda tecnica in grado di rispondere alle tue esigenze quotidiane senza passi falsi.

Sconto imbattibile di eBay per il mediogamma Redmi Note 12 4G

Redmi Note 12 4G monta un eccellente pannello AMOLED da 6.67” super smooth a 120Hz con una definizione dei dettagli davvero sbalorditiva, mentre sotto il cofano un processore octa core di Qualcomm è pronto ad avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno.

La batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida ti dà la tranquillità di poterlo utilizzare per ore e ore senza ricorrere a un powerbank esterno, mentre sul retro la fotocamera multipla con sensore principale da 50MP scatta foto e registra video ad altissima risoluzione anche al buio.

A un prezzo così economico grazie allo sconto shock del 42%, l’offerta eBay sullo smartphone Redmi è senza ombra di dubbio una di quelle che non devi assolutamente farti scappare; mettilo subito nel carrello e preparati a riceverlo direttamente a casa in pochissimo tempo senza spendere 1€ di spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.