Su eBay in svendita tantissimi prodotti Xiaomi per Natale

eBay è un pozzo di offerte e con oggi ha avviato una nuova promozione davvero fantastica. Approfitta subito del 15% su tutti i prodotti Xiaomi disponibili a catalogo eBay. Li acquisterai a prezzi decisamente fantastici. Approfittane subito perché molti articoli sono già agli ultimi pezzi disponibili.

Questa iniziativa continuerà fino al 25 dicembre. Tuttavia, i migliori prodotti termineranno molto prima. Quindi sbrigati se vuoi risparmiare grazie a questa svendita colossale. Come lo Xiaomi Redmi Note 11 a soli 160,65 euro, invece di 189 euro. Ti ricordiamo che da listino questo smartphone costa 229 euro.

Quindi con questo ordine risparmi esattamente 69 euro. Come? Semplice, una volta messo in carrello l’oggetto, prima del check out – nell’apposita sezione – devi inserire il codice coupon “XIAOMIDAYSDIC22“. In questo modo otterrai lo sconto indicato.

eBay Special Xiaomi: ecco il codice magico per risparmiare

“XIAOMIDAYSDIC22” è il nuovissimo codice coupon che ti permetterà di acquistare tantissimi prodotti Xiaomi su eBay con un extra sconto del 15%. Inseriscilo prima del pagamento, potrai utilizzarlo una sola volta e per più articoli, collezionando un risparmio massimo di 50 euro. Riscattalo aggiungendo nel carrello uno o più prodotti di categorie idonee.

Grazie a questo codice coupon acquisti l’ottimo Xiaomi POCO M4 Pro a soli 177 euro, invece di 209 euro. Sappi che il suo prezzo di listino oggi è di 229 euro. Quindi con questo acquisto stai risparmiando 52 euro. Niente male vero? Ma non è finita qui.

I prodotti Xiaomi su eBay in sottocosto sono tantissimi. Addirittura puoi acquistare il top di gamma Xiaomi 11T Pro a soli 389 euro, invece di 439 euro. Sappi che da listino questo smartphone costerebbe 699 euro. Grazie al codice coupon “XIAOMIDAYSDIC22” risparmi 310 euro.

Concludiamo col precisare che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

