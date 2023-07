eBay SVENDE il bellissimo Samsung Galaxy S23: costa il 29% in meno

Con questa offerta di eBay hai a portata di mano la migliore occasione degli ultimi mesi per acquistare il bellissimo e potentissimo Samsung Galaxy S23 al prezzo di un comune mediogamma Android. Infatti, grazie a uno sconto shock del 29%, il device di Samsung crolla al prezzo finale di appena 599€ con tanto di consegna rapida e completamente gratuita.

Il device del colosso sudcoreano non ha quasi bisogno di presentazioni: è il frutto dell’ingegno degli ingegneri e dei designer del colosso sudcoreano.

Prendi al volo questa offerta di eBay sul Samsung Galaxy S23 con il 29% di sconto

Samsung Galaxy S23 monta un eccezionale panello Dynamic AMOLED 2X ad altissima risoluzione con una formidabile fotocamera frontale per selfie sempre di qualità, mentre sul retro il modulo fotografico triplo monta un eccezionale sensore principale da 50 MP per scatti e video sempre impeccabili anche in condizioni di scarsa luminosità.

Sotto il telaio in materiale premium, inoltre, è presente un potentissimo processore octa core di ultima generazione e una batteria di nuova concezione con supporto alla ricarica rapida da 25W, ideale per avere a disposizione tante ore in più di autonomia dopo appena 30 minuti di ricarica.

Questa di oggi è a tutti gli effetti la migliore occasione che ti possa capitare per mettere le mani su uno tra i migliori top di gamma Android degli ultimi mesi; mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa e senza costi di spedizione extra. Infine, ricorda che se decidi di acquistarlo tramite PayPal puoi scegliere di dilazionare il costo in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.