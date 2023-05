eBay stravolge tutto un'altra volta: Redmi Note 11 CROLLA del 21%

Redmi Note 11 è nuovamente in super offerta su eBay a un prezzo molto conveniente, il che lo rende uno tra i più interessanti affari di questo weekend. Grazie a uno sconto immediato 21%, infatti, il mediogamma del colosso cinese crolla ad appena 149€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione extra.

Apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo per il suo impareggiabile rapporto qualità/prezzo, lo smartphone a marchio Redmi sfoggia una scheda tecnica che ti assicura un’esperienza di utilizzo molto appagante.

Redmi Note 11 crolla di prezzo su eBay: oggi è il giorno perfetto per acquistarlo

Nonostante uno sconto a due cifre, infatti, Redmi Note 11 monta un bellissimo pannello AMOLED da 6.43 pollici super smooth da 90 Hz e una risoluzione che si spinge al Full HD+: il risultato è una gamma cromatica eccellente e una qualità d’immagine molto valida.

Sotto il cofano, oltre a una mega batteria da 5000 mAh, trova posto un validissimo processore Snapdragon con tanta RAM a disposizione per garantirti estrema velocità anche nell’avvio delle app più impegnative. Come se non bastasse, sul retro è presente un modulo fotografico quadrulo con un sensore principale da 50 MP con IA (Intelligenza Artificile) capace di regalarti scatti di buona fattura e video ad altissima risoluzione.

Come avrai intuito lo smartphone di Redmi può essere considerato un vero mediogamma di alto livello nonostante il prezzo basso: mettilo subito nel carrello per riceverlo a casa in pochissimo tempo e senza costi di spedizione extra.

