eBay STRAVOLGE TUTTO: l'amatissimo Redmi Note 12 giù ad appena 142€

Tra i migliori smartphone Android di fascia media in offerta su eBay Redmi Note 12 4G è certamente il più interessante, a maggior ragione oggi che può essere tuo a un prezzo davvero conveniente. In vendita ad appena 142€ con tanto di consegna rapida e gratuita, complice uno sconto immediato del 29%, il device del colosso cinese ha tutte le carte in regola per assicurarti un’altissima esperienza di utilizzo giorno dopo giorno.

Ti sembrerà impossibile ma lo smartphone Android a buon mercato di Redmi ruota attorno a una scheda tecnica molto valida, addirittura con funzionalità solitamente esclusiva dei dispositivi di fascia alta/premium.

Appena 142€ su eBay per l’ottimo mediogamma Redmi Note 12 4G

Ad esempio, partendo dal pannello frontale, Redmi Note 12 4G monta un display AMOLED da 6.67″ super smooth a 120Hz tramite cui guardare contenuti multimediali ad altissima risoluzione. Alimentato da una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W – ti bastano 15 minuti per utilizzare il telefono per tantissime ore aggiuntive -, lo smartphone a marchio Redmi sorprende per l’ottimo processore octa core e ancor di più per il comparto fotografico multiplo posteriore.

Il dispositivo è pronto a stupirti con foto ad altissima risoluzione e dettagli video di qualità grazie al sensore principale da 50MP; un mix micidiale di potenza e qualità difficilmente individuabile in altri smartphone di fascia media.

Con un prezzo di vendita su eBay così vantaggioso sarebbe davvero un gran peccato lasciarsi scappare l’ottimo mediogamma Redmi Note 12 4G, a maggior ragione quando potresti sfruttare anche la consegna rapida e gratuita.

