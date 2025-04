eBay SORPRENDE TUTTI con il 40% di sconto sul Motorola Edge 50 Fusion 5G

Motorola Edge 50 Fusion 5G è un ottimo mid-range Android, ricco di funzionalità avanzate e con un comparto hardware di tutto rispetto. In questo momento lo puoi acquistare su eBay spendendo la cifra shock di appena 246€.

Infatti, al già disponibile sconto immediato del 35% puoi aggiungerne un altro del 5% sfruttando il codice sconto “TECHAPR25“; a questo prezzo non ha rivali.

Motorola Edge 50 Fusion 5G è in vendita su eBay ad appena 246€: occasione unica

Lo smartphone della casa alata ti sorprende con un design premium, accattivante, sofisticato: il telaio è dotato di protezione IP68 contro l’esposizione alla polvere e l’immersione in acqua, mentre il display è protetto con il vetro Corning Gorilla Glass 5.

Frontalmente trova posto un eccellente pannello pOLED Endless Edge da 6,7 pollici a risoluzione Full HD+ con una frequenza di aggiornamento a 144 Hz, luminosità massima di 1600 nit e profondità colore a 10 bit; insomma, tutto il necessario per un utilizzo sempre al top in qualsiasi momento.

Sotto il cofano trova posto il processore octa-core Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 con di fianco 12 GB di RAM per una esperienza di utilizzo scattante e reattiva, mentre la batteria da 5000 mAh supporta la ricarica rapida TurboPower da 68W per un giorno pieno di utilizzo senza mai più preoccuparti di restare a secco a metà giornata.

Motorola Edge 50 Fusion 5G è anche un camera phone di tutto rispetto: infatti, la fotocamera posteriore monta un sensore principale da 50 MP con supporto OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine) e tecnologia Pixel Focus, mentre la fotocamera secondaria ultra-grandangolare da 13 MP ha un FOV di 120°; frontalmente, invece, puoi scattare selfie di qualità con la fotocamera da 32 MP.

Approfitta immediatamente del doppio sconto eBay per acquistare il mid-range Motorola al prezzo di appena 246€; ricorda di inserire il codice sconto “TECHAPR25” in fase di acquisto per usufruire dello sconto esclusivo del 5%.