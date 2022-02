eBay SMARTHOME: risparmia fino a 300 euro su prodotti già scontati

È partita l'iniziativa SMARTHOME di eBay. Si tratta di uno speciale codice coupon che sconta fino a 300 euro tantissimi tra i migliori prodotti selezionati e già scontati. Il codice “SMARTHOME22” vale un 10% di sconto fino a un massimo di 100 euro utilizzabile ben 3 volte per utente. Risparmio assicurato quindi su moltissimi prodotti hi-tech, e non, per ufficio, televisione, relax, videogame e per rendere la tua casa smart. Ad esempio, potrai assicurarti il meglio dei decoder compatibili al nuovo digitale terrestre come questo Decoder Ricevitore Digitale Terrestre DVB-T2 tuo a soli 20,60 euro, invece di 22,89 euro. Ma non ti dimenticare di inserire il codice sconto “SMARTHOME22“.

eBay: con il codice SMARTHOME hai fino a 300 euro di sconto

Grazie al codice sconto “SMARTHOME22” di eBay avrai accesso a 300 euro di sconto cumulabili su tre ordini differenti. Il nostro consiglio, visto che a ordine potrai scontare fino a un massimo di 100 euro, è di inserire in carrello diversi prodotti così da avere accesso alla somma massima di sconto.

Quindi, al decoder digitale terrestre potresti abbinare la fantastica Xiaomi Mi Box S 4k a soli 55,35 euro, invece di 61,50 euro. In questo modo, non solo riceverai tutti i canali nel nuovo formato DVB-T2 grazie a decoder compatibile, ma trasformerai il tuo vecchio televisore in una moderna smart TV.

Xiaomi Mi Box 4k è l'articolo giusto per poter accedere ai tuoi film, serie TV e programmi preferiti direttamente dalla tua televisione. Avrai a disposizioni le app dei più famosi servizi streaming on demand come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Pluto TV, YouTube e tanti altri. Inoltre, grazie al codice coupon di eBay “SMARTHOME22” avrai diritto al 10% di sconto fino a un massimo di 100 euro a ordine per 3 ordini.

E se vuoi anche divertirti al massimo con il tuo televisore non devi assolutamente perderti questa incredibile occasione. Oggi, e per pochi pezzi ancora, acquisti l'eccezionale Microsoft Xbox Series S 512GB a soli 265,40 euro, invece di 294,90 euro (prezzo già scontato da 389,90 euro).